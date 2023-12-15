На «Госуслугах» могут появиться курсы для будущих матерей Депутат Занко: курсы для будущих матерей можно создать на «Госуслугах»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Необходимо создать курсы для будущих матерей, для этого можно сделать специальный раздел со всеми материалами на «Госуслугах», заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что такая информация должна быть доступной для всех женщин, так как поведение во время беременности влияет на здоровье ребенка.

Было бы очень полезно создать там специальный раздел для женщин — о подготовке к рождению ребенка. Ведь правильное поведение до и во время беременности напрямую влияет на рождение здорового малыша, — уточнила парламентарий.

Она отметила, что сейчас существует большое количество информации о беременности и родах, но не вся она проверенная и достоверная, а в некоторых случаях за курсы необходимо заплатить. Занко подчеркнула, что раздел для беременных женщин на «Госуслугах» должен включать видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и акушерский календарь беременности. Так женщины смогут получать авторитетную и проверенную информацию.

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева ранее заявила, что в школах необходимо ввести курс материнства и отцовства. По ее словам, это должны быть обязательные занятия, поскольку государство провозгласило решение демографической проблемы одной из важнейших национальных целей.