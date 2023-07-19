В Госдуме раскрыли преимущества новых самоходных минометов «Дрок» Депутат Спиридонов назвал броню и скорострельность преимуществами самоходных минометов «Дрок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходные минометы 2С41 «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун», поступающие на вооружение российским военным, будут весьма эффективными в текущих условиях, рассказал в беседе с Lenta.ru заместитель руководителя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. По словам депутата, новая техника имеет высокий боевой потенциал благодаря броне и скорострельности.

Предусмотрено общее легкое бронирование, способное защитить экипаж от стрелкового оружия, мин и осколков. «Дрок» может развернуться и выпустить весь боекомплект — 40 мин — примерно за пять минут. Также на борту дополнительно есть переносной миномет, — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в текущих боевых условиях в зоне СВО эти свойства машины весьма эффективны, так как позволяют после обнаружения расположения врага оперативно выдвинуться на точку нанесения удара, выпустить боекомплект, а затем быстро сменить позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь.

При этом Спиридонов отметил, что новой технике, возможно, предстоит доработка по результатам опыта ее боевого применения, а также на основании обратной связи военнослужащих.

Войскам еще предстоит опробовать эту технику, а промышленность должна услышать обратную связь о том, что нужно доработать и улучшить под задачи фронта, — резюмировал депутат.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин назвал главными особенностями самоходных минометов «Дрок» сочетание мобильности и защищенности экипажа. По его словам, машина основательно бронирована и способна быстро выходить из-под огня противника.