В Госдуме рассказали о противостоянии США Депутат ГД Новиков: Россия сможет противостоять США, мобилизовав общество

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал Lenta.ru, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии, например, со стороны США. Парламентарий добавил, что для этого необходимо построить более эффективную экономическую модель. По его словам, на ее основе можно будет создать новую социальную систему, которая позволит гражданам «чувствовать уверенность в завтрашнем дне».

Это для нас должно быть еще одним мазком в общей картине США, противостоять которым можно, только по-настоящему мобилизовав российское общество на сопротивление внешнему давлению и внешней агрессии. А сделать это можно только в том случае, если мы построим более эффективную экономическую модель, чем та, которая есть сегодня, — сказал Новиков.

Депутат отметил, что это позволит защитить страну от любых угроз, которые «могут попытаться ее разрушить извне».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза сообщил, что главы МИД ЕС не планируют принимать новые антироссийские санкции на заседании в Брюсселе 20 марта. При этом власти ЕС готовят новый пакет санкций за нарушения прав человека в Иране.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что выступает за принятие антироссийских санкций. По его словам, Сербии приходится платить большую цену за неприсоединение к решению других европейских стран по этому вопросу. Кроме того, на главу государства Александра Вучича оказывается сильное давление.