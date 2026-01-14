В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек

Горожане у мобильного аптечного пункта на улице Каффайской в Мариуполе

Росздравнадзор возьмет на себя контроль деятельности мобильных аптечных пунктов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, передвижные аптеки получат право продавать только определенный список лекарств.

Эксперимент предполагает внедрение мобильных аптечных пунктов на автомобилях, которые смогут продавать ограниченный перечень лекарств, исключая психотропные препараты, сильнодействующие вещества и лекарства, требующие особых условий хранения. Период эксперимента предполагается установить с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Росздравнадзор будет осуществлять контроль за соблюдением установленных требований и обеспечением надлежащего качества и безопасности розничной торговли лекарственными препаратами, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что регионы России, в которых появятся передвижные аптеки, установит правительство. По словам депутата, законопроект также определяет полномочия участников эксперимента, что гарантирует эффективное функционирование системы розничной торговли через мобильные аптечные пункты.

Участники эксперимента, включая уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ и аптечные организации, соответствующие установленным требованиям, будут наделены правом осуществлять деятельность по розничной торговле лекарственными препаратами в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность, а также медицинские организации с соответствующей лицензией и их обособленные структурные подразделения, — добавил Говырин.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует разрешить фармацевтическую деятельность в отделениях «Почты России». Это касается сельских населенных пунктов, где нет аптек.