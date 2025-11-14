Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:56

В Госдуме рассказали о предложении ФСБ по отключению номеров

Депутат Свинцов: ФСБ предложила разрешить ей блокировать сим-карты

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ФСБ предложила разрешить ей блокировать подозрительные сим-карты у операторов связи, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции «„Охлаждение“ сим-карт: как это работает и к чему приведет», организованной «Национальной Службой Новостей». По его словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, это правильное решение. Сейчас это можно сделать только по решению суда.

ФСБ предложила решение, что по обращению ведомства оператор связи должен прекратить услугу связи. Вот эти симки срочно блокируем — бах, они погасли. Это правильное решение. Есть орган, отвечающий за безопасность, есть операторы, есть система взаимодействия, — заявил он.

Ранее в Минцифры сообщили, что сим-карты блокируются через 72 часа бездействия для повышения безопасности. Чтобы восстановить доступ, нужно пройти проверку, аналогичную капче. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из СМС или позвонить на специальный номер. БПЛА с такими сим-картами не смогут пройти эту проверку и будут заблокированы.

Ранее Свинцов заявил, что период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии. По его словам, отечественные операторы уже тестируют новый режим.

Россия
Госдума
ФСБ
операторы
Александр Чеков
А. Чеков
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.