В Госдуме рассказали о предложении ФСБ по отключению номеров Депутат Свинцов: ФСБ предложила разрешить ей блокировать сим-карты

ФСБ предложила разрешить ей блокировать подозрительные сим-карты у операторов связи, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции «„Охлаждение“ сим-карт: как это работает и к чему приведет», организованной «Национальной Службой Новостей». По его словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, это правильное решение. Сейчас это можно сделать только по решению суда.

ФСБ предложила решение, что по обращению ведомства оператор связи должен прекратить услугу связи. Вот эти симки срочно блокируем — бах, они погасли. Это правильное решение. Есть орган, отвечающий за безопасность, есть операторы, есть система взаимодействия, — заявил он.

Ранее в Минцифры сообщили, что сим-карты блокируются через 72 часа бездействия для повышения безопасности. Чтобы восстановить доступ, нужно пройти проверку, аналогичную капче. Для этого пользователь должен перейти по ссылке из СМС или позвонить на специальный номер. БПЛА с такими сим-картами не смогут пройти эту проверку и будут заблокированы.

Ранее Свинцов заявил, что период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии. По его словам, отечественные операторы уже тестируют новый режим.