В Госдуме раскрыли, что нужно делать с велокурьерами Депутат Федяев призвал запретить велокурьерам на мопедах ездить по тротуарам

Законопроект, ограничивающий передвижение работников служб доставки, готовится к внесению в Госдуму, поскольку большинство так называемых велокурьеров на самом деле ездят на мопедах, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в ходе пресс-конференции. Так он прокомментировал упреки в адрес таких курьеров, которые на большой скорости разъезжают по тротуарам, создавая проблемы для пешеходов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы считает, что курьеры, как правило, передвигаются уже не на самокатах, а на мопедах. Они больше, тяжелее, и ездят быстрее. Поэтому там однозначно нужны права, нужен шлем, нужно убирать их с тротуаров, чтобы они ездили по дорогам общего пользования, и это тогда не будет создавать проблем для пешеходов, — сказал Федяев.

Парламентарий отметил, что сегодня многие привыкли к тому, что есть быстрая доставка, кто-то не готовит, но вопрос с регулированием деятельности курьеров стоит остро, поэтому требуется большая аналитическая работа. Он подчеркнул, что особенно серьезно проблема стоит в зимний период.

Что у них зимой, когда у нас снег? У них же очень сильно возрастает аварийность и травматизм. Поэтому на сегодня это такая неурегулированная часть, в которую нам, так или иначе, придется внедряться. Но первое, что нужно, это понять, что это все-таки мопеды, запретить им ездить по тротуарам и контролировать, — заключил депутат.

Ранее полиция Санкт-Петербурга завершила двухнедельную операцию по выявлению нарушений среди курьеров. В ходе рейда зафиксировано 2130 случаев несоблюдения правил, преимущественно связанных с нарушениями ПДД. Транспортные средства злостных нарушителей изъяты и направлены на спецстоянки для проведения технических экспертиз.