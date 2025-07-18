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18 июля 2025 в 18:09

В Госдуме раскрыли цель назначения Умерова секретарем СНБО Украины

Депутат Гасанов: перевод Умерова в СНБО — попытка перестроить переговорный трек

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о назначении Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы перестроить переговорный трек, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Джамаладин Гасанов. Кроме того, украинский лидер пытается переформатировать всю вертикаль власти, считает парламентарий.

Назначение Умерова в СНБО — это не ослабление, а, наоборот, попытка выстроить переговорный трек, не вызывающий раздражения ни в Москве, ни в Анкаре, ни в Вашингтоне. Умеров — это не только переговорщик, но и человек, способный встроиться в стратегию технологической переориентации управления и конфликта, — подчеркнул депутат.

По словам Гасанова, Умеров фактически занял главную роль в «новой фазе» украинской политики — переговорах с Россией.

Его знают и в Турции, и в Катаре, его воспринимают как «мягкую» фигуру, не ассоциированную напрямую с провалами в Бахмуте, Авдеевке или под Харьковом, — добавил депутат.

18 июля Зеленский подписал указ о назначении Умерова секретарем СНБО Украины. Экс-министр обороны уже получил от президента первые поручения — в частности, активизировать переговорный процесс с Россией.

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Рустем Умеров
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Е. Васильченко
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