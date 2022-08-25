Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская заявила, что необходимо ужесточить наказание за поджог леса. Учитывая потери и последующие затраты, следует ввести уголовную ответственность, отметила она в беседе с РИА Новости.
Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери, — сказала депутат.
При этом она считает, что штрафы надо оставить.
Это должна быть уголовная ответственность и штрафы, — уточнила Хованская.
Ранее стало известно, что закон, увеличивающий от двух до десяти раз штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 28 мая подписал президент России Владимир Путин. Согласно ему, максимальное взыскание за нарушение правил пожарной безопасности в лесах теперь составляет 2 млн рублей.