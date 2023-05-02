В Госдуме призвали усилить контроль за военными в зоне СВО Депутат ГД Картаполов призвал отправить комиссаров для контроля за военными в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Для того чтобы пресечь попытки преступлений среди военных в зоне военной операции на Украине, необходимо отправить туда специальных комиссаров, которые будут следить за соблюдением закона, заявил в беседе с URA.RU глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что подобная практика существовала в годы Великой Отечественной войны и она позволила наладить порядок в вооруженных силах.

В 1941 году, когда было совсем тяжело, ввели снова должности комиссаров из политруков. Их отменили только в начале 1943 года, после Сталинградской битвы, когда научились воевать. Можно по этому пути пойти. Чтобы они как раз работали в тесном взаимодействии. Комиссар — оперативный работник и сотрудник военной прокуратуры. Тогда можно будет быстро, хорошо принимать необходимые решения, — считает Картаполов.

Он подчеркнул, что главный вопрос, который должен стоять перед комиссарами, не в том, как наказать военных, а за что. При этом глава оборонного комитета уточнил, что ужесточать наказания для российских военнослужащих не нужно, поскольку сегодня в российском законодательстве «достаточно репрессивных статей».

На мой взгляд, понятие «враг народа» преждевременно вводить. У нас полно разных предложений, вплоть до возвращения смертной казни. Это ведь не панацея, — утверждает Картаполов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал вернуть сталинские репрессии и понятие «враг народа». При этом он рассказал про своего деда, отсидевшего в лагерях девять лет, а позже реабилитированного. Во время советских репрессий случались ошибки, но была дисциплина, уверен парламентарий.