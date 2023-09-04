В Госдуме призвали СМИ не публиковать подробную информацию об ударах БПЛА Депутат ГД Альшевский: СМИ должны контролировать публикуемую информацию о БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ должны контролировать, какую информацию об ударах украинских беспилотников они публикуют, чтобы не давать противнику дополнительные данные и не распространять панику в обществе, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что ВСУ могут использовать подробную информацию, фото и видео из российских изданий в своих целях.

Нельзя прикрываться законом о СМИ, чтобы публиковать неоднозначные материалы. Любой контент об атаках БПЛА или еще чего-либо может помочь в оценке эффективности удара со стороны ВСУ: достигли ли цели, недолет, перелет, попали, разрушили, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, вводить тотальные запреты при этом не следует. Он уточнил, что в качестве альтернативного источника информации россияне в таком случае станут использовать социальные сети, где много недостоверных данных. Альшевских уверен, что СМИ должны придерживаться редакционной политики, при которой освещение ударов БПЛА не будет носить негативных последствий.

Парламентарий подчеркнул, что законодательная база, которая поможет призвать к ответственности недобросовестные СМИ, уже существует. Он предложил задействовать компетентные органы, в том числе Роскомнадзор, чтобы выявить нарушения. Депутат уверен, что для начала нужно вынести издательству или телеканалу предупреждение, а в случае несоблюдения норм федеральных законов наказывать вплоть до закрытия и лишения лицензии.

А если же обнаружатся пробелы в законодательстве, из-за которых безнаказанная публикация вредоносных материалов возможна, значит, Госдуме нужно оперативно их закрыть, — заключил Альшевских.

Государственный совет Крыма ранее предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ на Россию и их последствий. По словам председателя республиканского органа Владимира Константинова, предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей.