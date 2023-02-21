В Госдуме призвали российские компании за рубежом перерегистрироваться В ГД призвали перерегистрироваться компаниям из России, работающим в ЕС

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что российским компаниям, которые зарегистрированы за рубежом, следует перерегистрироваться на родине. Так они избавят себя сразу от нескольких рисков, отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в беседе с РИА Новости.

Необходима перерегистрация компаний, находящихся в ЕС и англо-саксонских юрисдикциях, в Россию с учетом того, что, находясь в иностранных юрисдикциях, они подвергаются репутационному, стратегическому и операционному и другим рискам, — пояснил Гаврилов.

По его мнению, российские законы позволяет начать процесс редомициляции в специальные административные районы, где налоговые льготы продлили на десять лет, сразу после решения о переезде. Остальные документы можно будет собрать позже. Свое предложение он аргументировал тем, что совершение сделок на уровне иностранных юрисдикций в настоящее время практически невозможно. Сложности возможны и при разрешении споров, добавил он.

Никто из иностранных контрагентов сейчас не пойдет на рассмотрение споров в нейтральных юрисдикциях, а право ЕС и Великобритании для наших компаний за рубежом стало крайне опасным, — предупредил Гаврилов.

Депутат указал на то, что в России «созданы хорошие условия для переезда». Это поможет российским компаниям избежать ситуаций, когда под предлогом санкций ограничивают переводы, блокируют счета и активы, подчеркнул депутат.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС носит исключительно политический характер. По его словам, это не повлечет никаких последствий для бюджета и экономики страны. Он добавил, что «выдвигаемые России претензии абсолютно надуманные».