В Госдуме призвали проверить школьные учения со стрельбой в Геленджике Депутат ГД Смолин призвал прокуратуру проверить школьные учения со стрельбой в Геленджике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Смолин призвал прокуратуру проверить законность учений, организованных Росгвардией в Геленджике, сообщает «Lenta.ru». Накануне, в рамках мероприятия, люди в масках открыли стрельбу из охолощенного оружия в местной школе.

С моей точки зрения, никакие учения не должны травмировать детскую психику. Травмировали ли детскую психику в данному случае или только родительскую, неизвестно. Я считаю, что прокуратуре необходимо проверить законность всех этих действий, — высказался Смолин.

В конце сентября произошла стрельба в школе № 88 Ижевска. Мужчина в черной одежде ворвался в один из классов и открыл огонь по ученикам из травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, и еще 23 пострадали. Нападавший покончил с собой.

Позднее было установлено, что стрельбу устроил бывший ученик школы Артем Казанцев. В предсмертной записке он указал, что готовился к атаке более года. Выяснилось также, что мужчина был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).