В школе № 88 в Ижевске произошла стрельба

Фото: typical_izhev/vk.com

В школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, сообщает «112». По данным Telegram-канала, в данный момент происходит эвакуация учеников и учителей. В результате инцидента ранения получили несколько человек, в том числе охранник.

Стрельба началась во время урока. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и начал стрелять по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Telegram-канал Baza сообщает, что когда стрелок открыл огонь, дети закрылись в классах. Отмечается, что неизвестный убил охранника, а после начал стрелять по школьникам. Кому-то из них удалось спрятаться. На месте происшествия работает полиция и Росгвардия. По информации РЕН ТВ, пятеро детей получили ранения.

Телеканал «Звезда», ссылаясь на данные МВД, сообщает, что стрелка в ижевской школе пока не задержали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают его поиски.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия. Он сообщил, что у школы работают спецслужбы, скорая, все силы и средства приведены в готовность.

Ранее стало известно, что в Усть-Илимске мужчина открыл огонь в военкомате. Как он прошел в военкомат с оружием, пока непонятно. Нападавшему исполнилось этим летом 25 лет. Известно, что он проживает в Усть-Илимске, не работает и должен был быть мобилизован 26 сентября.

В результате стрельбы был ранен начальник военного комиссариата Александр Елисеев. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком был госпитализирован, в настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.