В Госдуме призвали приготовиться к новым ударам ВСУ по объектам в России Депутат ГД Гурулев призвал россиян приготовиться к новым ударам ВСУ по объектам в России

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян приготовиться к новым ударам ВСУ по объектам в России. В эфире «Россия 1» он заявил, что удивляться этому не стоит, поскольку рано или поздно Киеву поставят орудия «любой дальности».

HIMARS уже не на 70 километров летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться, — предостерег Гурулев.

При этом депутат считает, что к настоящему моменту ситуация в зоне специальной военной операции стабилизировалась. Гурулев отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать на Сватовском направлении, однако эти шаги пресекаются российской армией.

В то же время подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных сил украинских войск на это направление. Он уточнил, что усиление позиций ВСУ связано с успехами российских войск на этом направлении.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ на Сватовском направлении. Момент поражения цели и последствия удара зафиксировали на видео.