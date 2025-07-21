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21 июля 2025 в 12:38

В Госдуме призвали перевести офисных сотрудников на удаленку из-за ливней

Депутат Нилов: офисных сотрудников можно и нужно переводить на удаленку в ливни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работающих в офисе сотрудников следует переводить на удаленку во время ливней, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что при COVID-19 многие оставались дома и это не мешало рабочему процессу.

Офисных работников, конечно, можно и нужно переводить на удаленку [во время ливней], и это было бы выгодно так же, как в COVID-19. Вы посмотрите, сколько тогда было принято решений со стороны работодателей. Они успешно работали. Самое главное, чтобы не страдала производительность труда и работник не терял в размерах заработков. Везде должен быть разумный и очень гибкий подход, особенно сейчас, в тех условиях, в которых мы живем, с учетом всех погодных аномалий, — сказал Нилов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московской области за последние сутки выпало около 84% месячной нормы осадков. По его словам, в некоторых районах зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.

Ярослав Нилов
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работа
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Мария Зеленина
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