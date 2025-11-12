Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:52

В Госдуме призвали нарастить один из видов атак на Украину

Депутат Журавлев призвал продолжить кибератаки на Украину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российским хакерам необходимо продолжить осуществление кибератак на Украину, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, успехи ВС России должны проявляться в первую очередь на поле боя.

Ни в коем случае не хотел бы умалять заслуги российских хакеров, но, судя по тому, что сообщают с фронта, говорить о парализации армии противника было бы излишне самоуверенно. ВСУ по-прежнему отчаянно сопротивляются на всех направлениях и каким-то образом координирует свои действия. Конечно, кибератаки нужно продолжать, вести системно, выводя из строя украинские коммуникации. Однако необходимо помнить, что города все-таки берет пехота. И общие результаты работы наших армейских подразделений должны быть видны прежде всего на земле, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из групп PalachPro и Eye Of Sauron осуществили взлом главного мессенджера ВСУ под названием Sonata. В результате украинские военные лишились возможности оперативно докладывать о ситуации на фронте и передавать данные о передвижении своих подразделений.

хакеры
Россия
ВСУ
Украина
мессенджеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
