В Госдуме призвали нарастить один из видов атак на Украину

Российским хакерам необходимо продолжить осуществление кибератак на Украину, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, успехи ВС России должны проявляться в первую очередь на поле боя.
Ни в коем случае не хотел бы умалять заслуги российских хакеров, но, судя по тому, что сообщают с фронта, говорить о парализации армии противника было бы излишне самоуверенно. ВСУ по-прежнему отчаянно сопротивляются на всех направлениях и каким-то образом координирует свои действия. Конечно, кибератаки нужно продолжать, вести системно, выводя из строя украинские коммуникации. Однако необходимо помнить, что города все-таки берет пехота. И общие результаты работы наших армейских подразделений должны быть видны прежде всего на земле, — высказался Журавлев.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из групп PalachPro и Eye Of Sauron осуществили взлом главного мессенджера ВСУ под названием Sonata. В результате украинские военные лишились возможности оперативно докладывать о ситуации на фронте и передавать данные о передвижении своих подразделений.