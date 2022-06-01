В Госдуме призвали Киркорова не забывать о совести Депутат Гаджиев призвал Киркорова не забывать о совести после его танцев на кресте

Филипп Киркоров / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев заявил, что публичные личности не должны забывать о совести, сообщает РИА Новости. Таким образом парламентарий прокомментировал требование верующих жителей Ставропольского края отменить концерт певца Филиппа Киркорова после его скандального номера с «танцем на кресте».

Любой религиозный вопрос — очень щепетильный, поэтому каждый взрослый человек должен подходить к нему с осторожностью. Тем более если это касается публичных личностей, звезд шоу-бизнеса. В погоне за славой они не должны забывать о совести и уважении к людям, — заявил парламентарий.

Волна критики обрушилась на Киркорова после того, как он залез на большой поваленный крест во время одного из номеров. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт с такой декорацией является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время».

Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская рассказала, что нашумевший номер придумал сам певец. По её словам, на представлении были сотни зрителей, не увидевшие никакого оскорбления в выступлении. Киркорова поддержал и его адвокат Александр Добровинский, заявив, что номер он видел и считает его прекрасным.