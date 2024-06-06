В Госдуме призвали дать ЕГЭ второй шанс Депутат Вассерман выступил за сохранение ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый государственный экзамен не следует отменять, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что критиковал данную систему не за форму, а за содержание, так как слишком много внимания уделялось чистым знаниям вместо понимания. Как уточнил депутат, с момента введения ЕГЭ сильно изменился.

Я критиковал ЕГЭ не за форму, а за содержание, за то, что там изначально слишком много внимания уделялось вопросам на чистые знания и слишком мало — на понимание. Но за прошедшие с момента введения ЕГЭ годы его содержание постоянно меняется, насколько я могу судить, именно в пользу понимания, — высказался Вассерман.

По словам парламентария, в отличие от классической билетной системы ЕГЭ позволяет оценить всю широту знаний по конкретному предмету. Кроме того, как подчеркнул депутат, возможность утечек и подсказок существует и при старой системе аттестации школьников.

И при билетной системе возможны утечки и подсказки. Если вы помните фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», там тоже использовалась техника для подсказывания. Конечно, полувековой давности, не столь эффективной как сейчас, но вполне рабочей, — заключил Вассерман.

Историк и телеведущий Юрий Вяземский ранее призвал отменить ЕГЭ. Он подчеркнул, что является последовательным противником данной системы аттестации школьников. По его словам, ЕГЭ пригодился только во время пандемии коронавирусной инфекции.