«Это не нужно»: Вяземский призвал отменить ЕГЭ Историк Вяземский выступил за отмену ЕГЭ

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский в разговоре с NEWS.ru призвал отменить ЕГЭ. Историк подчеркнул, что является последовательным противником данной системы аттестации школьников. По его словам, ЕГЭ пригодился только во время пандемии коронавирусной инфекции.

У ЕГЭ очень много противников. Я был последовательным противником ЕГЭ, всегда считал, что это не нужно, что это очень отвлекает от ориентации в образовательном пространстве, потому что человек выбирает, куда ему пойти и чем заняться. А тут эта муштра. Другое дело, сколько на это потратили денег. Во время ковида ЕГЭ пригодился. Но в принципе ЕГЭ отменять надо, — высказался Вяземский.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что ведомство готово обсуждать отказ от ЕГЭ только в случае объективной и понятной альтернативы. По его словам, модель Единого государственного экзамена постоянно совершенствуется.

Президент РАН Геннадий Красников до этого отметил, что проблема кадров в отечественной науке в том числе связана со школой и нежеланием выпускников сдавать ЕГЭ по точным наукам. Отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи единого государственного экзамена академик считает преждевременным.