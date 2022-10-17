В Госдуме предупредили Зеленского о скором усилении СВО на Украине Депутат ГД Бутина предупредила Зеленского о скором усилении СВО на Украине

Фото: mvbutina/facebook.com/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что выборы в палату представителей США могут изменить отношение страны к помощи Украине. В случае ослабления поддержки Киеву специальная операция России на Украине может быть усилена. По её словам, это будут «очень плохие новости» для президента Украины Владимира Зеленского.

Временный откат укрофанатизма после выборов осенью придет с неизбежностью. Это — отличный момент для концентрации максимальных усилий с нашей стороны на украинском фронте и очень плохие новости для Зеленского, — написала Бутина в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, в США растет количество недовольных внутренней политикой Белого дома, которые призывают прекратить оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Президент США Джо Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить жаловаться на недостаточную американскую поддержку, так как Киев может лишиться денежной помощи Вашингтона, написало ранее издание The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома. Американский лидер указал на то, что ему будет сложно просить конгресс о деньгах, если Киев покажется неблагодарным.

Отмечается, что Зеленский неоднократно критиковал США и западные страны за то, что они делают недостаточно для помощи Украине. Автор материала добавил, что президент США продолжает настаивать на том, что Вашингтон не откажется от оказываемой украинской стороне финансовой поддержки.