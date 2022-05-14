В Госдуме предрекли уничтожение Финляндии в случае вступления в НАТО Депутат ГД Журавлёв предрёк уничтожение Финляндии в случае вступления в НАТО

Фото Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Вхождение Финляндии в НАТО и попытки вступить в вооружённое противостояние с Россией грозят её уничтожением. При этом РФ не придётся размещать вблизи её границ ядерное оружие, заявил в беседе с URA.RU зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Он отметил, что после Второй мировой войны Финляндия пыталась сохранять хорошие отношения с Россией и до настоящего времени у неё это получалась. Теперь же Хельсинки собираются создать Москве дополнительные проблемы вступлением в НАТО, но должны понимать, что получат их сами.

Парламентарий добавил, что при вхождении Финляндии и Швеции в НАТО они станут целями для российских военных. Дальнейшие последствия, по его словам, прямо предсказать нельзя.

Но я в курсе, чем это грозит Финляндии. Вообще её существованием, — сказал он.

Депутат считает, что необходимости размещать вблизи финской границы ядерное оружие нет. Достаточно будет ракет класса «Кинжал», которые долетят до целей за 20 секунд или даже меньше.

Журавлёв также указал, что Финляндия вряд ли сама решит напасть на Россию. Если это произойдёт, то будет спровоцировано США и другими партнёрами Хельсинки по Альянсу.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в середине апреля. Поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. 11 мая стало известно, что Хельсинки и Стокгольм подадут заявки одновременно, и это может произойти на следующей неделе.

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на членство страны в НАТО. Они считают, что это будет способствовать безопасности Финляндии, а сама страна укрепит весь оборонный альянс.