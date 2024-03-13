В Госдуме предложили замену Boeing Депутат ГД Толмачев: клиентам Boeing нужно предложить российские самолеты

Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Загадочная смерть бывшего инженера Boeing Джона Барнетта дает повод российским производителям предложить клиентам американской компании более надежные отечественные самолеты, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По его словам, американское качество производства является мифом, причем не только в сфере гражданской авиации, но и космонавтики.

В Штатах очередная тема с душком — загадочно скончался бывший инженер Boeing. Настолько загадочно, что потащил за собой акции своего бывшего работодателя более чем на $3 млрд. Американским компаниям и властям не впервые приходится физически устранять неугодных и говорящих правду. Вот они, настоящая демократия по-американски и «современные» методы решения проблем, — заявил депутат.

Парламентарий напомнил о пытках в американской тюрьме Алькатрас и деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого США намерены экстрадировать, чтобы «заставить молчать». По мнению Толмачева, все это разоблачает миф об американской «свободе слова».

Хороший повод для наших авиапроизводителей переговорить с действующими клиентами Boeing и предложить им наши, более надежные аппараты. Миф об американском качестве производства рушится и на поле боя, и в мирных условиях. То, что Boeing давно «летит не туда», очевидно всем. Причем не только в сфере гражданской авиации, но и космонавтики: корпорация отвечает за создание корабля Starliner, первый пилотируемый пуск которого из-за технических проблем постоянно переносят, — указал он.

Урок, который можно вынести из этой истории, — России и другим странам нужно строить свои самолеты, и как можно больше, считает парламентарий.

Ранее СМИ писали, что бывший инженер Boeing был найден мертвым спустя несколько дней после дачи показаний против американской компании. Барнетт утверждал, что на самолеты устанавливали «второсортные детали», чтобы избежать издержек.