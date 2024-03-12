Бывшего инженера и разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

Фото: Global Look Press

Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт был найден мертвым спустя несколько дней после дачи показаний против компании, сообщает Daily Mail. Полицейские обнаружили тело в автомобиле возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители утверждают, что произошло самоубийство.

[Он] должен был давать показания здесь, в Чарльстоне, по делу AIR21 на третий день. <...> Я допрашивал его весь день <...> и не закончил. <...> Они нашли его в грузовике мертвым, — рассказал адвокат Брайан Ноулз.

Барнетт дал показания по делу компании на прошлой неделе. Процесс связан с заявлениями инженера о том, что сотрудники устанавливали на самолеты «второсортные детали», чтобы избежать издержек. При этом проверка, проведенная Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году, подтвердила показания мужчины.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.