В Госдуме предложили ввести тринадцатую пенсию

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В Государственной Думе предложили ввести тринадцатую выплату для пенсионеров в конце года, передает ТАСС. Парламентарии хотят внести изменения в закон «О страховых пенсиях», чтобы дополнительная выплата осуществлялась в качестве страховой пенсии по старости. Выплату предлагается производить в конце декабря.

Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Также он подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий. Согласно закону о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий, до 1 января 2024 года приостанавливается действие нормы закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера».

В 2023 году размер средней пенсии по старости в России составит 21 тысячу 862 рубля, ранее рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она пояснила, что выплата увеличится на тысячу рублей по сравнению с текущими показателями. Также депутат добавила, что в 2022 году пенсии подняли до уровня, которого планировали достичь в 2024 году. Парламентарий уточнила, что за год после двух повышений выплаты выросли на 20% и в среднем составили 20 тысяч 862 рубля.