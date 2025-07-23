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23 июля 2025 в 11:22

В Госдуме предложили ввести минимальную стоимость рабочего часа

Депутат Нилов предложил ввести минимальную стоимость рабочего часа в 300 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для сотрудников, работающих на неполной занятости, необходимо ввести минимальную стоимость рабочего часа, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, оплата труда для таких сотрудников должна быть не меньше 300 рублей в час.

Мною подготовлен проект, направленный правительству — МРОТ до уровня 34 тысяч. А самое главное — ввести минимальную стоимость рабочего часа при неполной занятости — 300 рублей. Что касается Минтруда — они обозначили МРОТ около 27 тысяч рублей в следующем году. Минимальный размер оплаты труда утверждается федеральным законом ежегодно во время бюджетного процесса, — сказал Нилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что повышение МРОТ до 50 тысяч рублей разгонит инфляцию. По ее словам, увеличение зарплаты поспособствует росту себестоимости продукции.

До этого член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда на 20,7% станет существенной поддержкой для миллионов россиян. По его словам, эта мера в особенности поможет жителям регионов с невысокой средней зарплатой.

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