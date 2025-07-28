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28 июля 2025 в 02:46

ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму

Госдума призвала ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направит обращение в ФАС с просьбой проконтролировать цены на школьную форму перед началом учебного года. Депутат обеспокоен возможным необоснованным ростом стоимости одежды для школьников, сообщает ТАСС.

Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать, — заявил Нилов.

Он подчеркнул, что многие семьи испытывают финансовые трудности. Они не могут позволить себе дорогую форму.

По данным экспертов, в 2025 году цены на школьную форму могут вырасти на 8–10%. Полный комплект сейчас стоит от 7,5 до 28 тысяч рублей для мальчиков и от 8,5 до 25 тысяч рублей для девочек. Нилов призвал ФАС заранее принять меры и выпустить рекомендации для предотвращения спекуляций.

Ранее сообщалось, что региональные власти закладывают средства на подготовку к школе детей из многодетных семей. Меры поддержки реализуются в большинстве субъектов РФ на основании указа президента.

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Ярослав Нилов
ФАС
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