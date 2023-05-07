В Госдуме предложили специально метить «вражеский» импорт В ГД хотят помечать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России»

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил маркировать завозимые в Россию товары из «недружественных стран» надписью «произведено врагом России». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. По словам депутата, ряд западных компаний, формально объявив, что они уходят из РФ, продолжают в том или ином виде продавать здесь свою продукцию.

Уверен, что такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля, — заявил Журавлев.

Он также отметил, что некоторые ушедшие компании возвращаются под другими названиями или в коллаборации с производителями из «дружественных стран». По мнению парламентария, не обращать внимания «на такую экспансию» было бы «неблагоразумно». При этом Журавлев ничего не сказал о возможности законодательного отказа от «вражеской» продукции со стороны самой РФ.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что созданный искусственным интеллектом интернет-контент необходимо обязательно маркировать. Депутат поддержал инициативу Русской православной церкви о законодательном закреплении введения маркировки, которая будет предупреждать человека, что контент создан нейросетью.