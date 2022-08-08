В Госдуме предложили снизить планку расходов россиян на оплату ЖКХ Депутат Пахомов предложил снизить планку расходов россиян на оплату ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме сейчас обсуждают инициативу снизить планку расходов на ЖКХ из общих доходов семьи с 22%, так как россиянам становится непросто платить за подобные услуги в тяжелой экономической ситуации, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН», долги россиян по ЖКУ, которые выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом, состоят в основным из старых задолженностей.

В основе задолженности — старые долги, но мы понимаем, что гражданам в непростой экономической ситуации платить непросто и потому произошел рост на 7%. Мы сейчас обсуждаем понижение планки с 22% на оплату услуг ЖКХ в общем доходе семьи. Еще один вариант — прямая оплата организациям, предоставляющим коммунальные услуги, за льготников, а не транзитом через счета граждан. Это тоже должно снизить долг, — отметил Пахомов.

Политик отметил, что сейчас за ЖКХ не платят даже те россияне, которые имеют на это деньги. По его словам, это постоянная тенденция в стране. Пахомов призвал расширить инструменты оплаты таких услуг и сделать соответствующие документы более понятными для граждан. Он напомнил, что оплачивать ЖКУ необходимо даже в столь непростых условиях, так как отрасли нужно подготовиться к грядущей зиме.

Ранее стало известно, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6%. Отмечается, что сумма долга за I квартал 2022 года выросла на 56,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая сумма задолженности увеличилась до 804,5 миллиардов рублей.