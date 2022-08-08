Назван размер долга россиян за ЖКУ «Известия»: в Росстате назвали размер долга россиян за ЖКУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что сумма долга за I квартал 2022 года выросла на 56,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая сумма задолженности увеличилась до 804,5 миллиардов рублей.

Рост долгов в этом году снова набрал обороты. В числе причин — кризис: увеличение задолженности граждан обусловлено подорожанием стоимости товаров и услуг, тогда как зарплата, как правило, не индексируется, — рассказал изданию эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

В публикации сказано, что долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросли на 11%, а перед УК — на 3%. Эксперты указывают на то, что повышение тарифов ЖКУ не учитывает динамику доходов населения, по этой причине многим просто нечем платить.

Ранее стало известно, что Министерство труда РФ в рамках разработанных антикоррупционных поправок в российском законодательстве обяжет директоров учебных заведений и главврачей отчитываться о своих расходах. В списке оказались чиновники, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений, их супруги и несовершеннолетние дети. Мера затронет до 206,6 тысячи россиян.