В Госдуме призвали запретить все беспилотники в небе над Россией Депутат ГД Гусев призвал запретить полет беспилотников в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует запретить использование беспилотных летательных средств на время проведения специальной военной операции, считает депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что эти меры сократят количество диверсий, поскольку российские войска смогут сбивать любые дроны при их обнаружении.

Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов, кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях. <...> Это необходимо, чтобы понимать, что если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать. Пока некоторые проникают. Не все мы пока можем отловить, — сказал Гусев.

При этом он подчеркнул, что если съемка с воздуха будет нужна журналистам или кинорежиссерам, они должны будут проводить ее с разрешения компетентных органов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств. Также сотрудники ведомственной охраны получили возможность подавлять сигналы управления БПЛА.