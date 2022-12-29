Путин разрешил ведомственной охране стрелять по беспилотникам Путин подписал закон, разрешающий ведомственной охране сбивать беспилотники

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также сотрудники ведомственной охраны получат возможность подавлять сигналы управления БПЛА.

Согласно подписанным поправкам в закон «О оружии», работники ведомственной охраны имеют право «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» с целью защиты охраняемых объектов. Это разрешается делать тем ведомственным охранникам, которые имеют гражданское оружие или лицензию на его приобретение.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Как рассказал позднее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в городе сработали системы ПВО из-за «неопознанного объекта». По его словам, он был уничтожен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги. Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.