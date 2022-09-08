В Госдуме предложили проводить матчи всех звезд РПЛ Депутат Гаврилов предложил проводить матчи всех звезд Российской футбольной премьер-лиги

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Серей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru предложил проводить матчи всех звезд Российской футбольной премьер-лиги по примеру баскетбольной Единой Лиги ВТБ и КХЛ. Парламентарий добавил, что сейчас необходимо привлечь новых молодых болельщиков, повысить интерес к РПЛ и ее зрелищность.

Депутат подчеркнул, что исключение клубов из РФ и самой сборной из международных турниров лишили фанатов «большой доли удовольствия» от просмотра матчей. Он также обратил внимание на падение посещаемость стадионов болельщиками.

Очень важно, чтобы пришёл новый болельщик — молодой человек или подросток. Усилению интереса могло бы способствовать повышение качества зрелищности нашего футбола. И, конечно, матчи звёзд РПЛ могут стать интересными. Именно такие шоу демонстрируют повышение интереса молодежи к большому спорту. Позитивный опыт есть в КХЛ — игры звезд западной и восточной конференций, — рассказал Гаврилов.

По его словам, такие встречи, проводимые под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в том числе и в регионах, серьезно повысят зрелищность и увлекательность футбола, сподвигнут еще больше детей и подростков заниматься «самой популярной игрой с мячом».

Подобные футбольные праздники, включающие матчи и разные мастер-классы, можно проводить в разных крупных городах России. Я приветствую этот подход. Более того, мы видим, как РФС развивает детский и подростковый спорт. Например в Белгороде, Воронеже. Вопрос в том, чтобы воспитание нового поколения не обрывалось на уровне регионального и юношеского футбола. Важно, чтобы в регионах создавались новые клубы и спортивные лифты в клубы РПЛ, — подчеркнул Гаврилов.

Парламентарий добавил, что российский футбол «еще долгие годы» будет под санкциями, поэтому сейчас очень важно «бросить все силы» на повышение зрелищности футбола, его массовости. По его словам, именно сейчас нужна новая серьезнейшая госпрограмма поддержки этой командной игры, и курировать ее должен РФС.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет три товарищеских матча осенью. 24 сентября в Бишкеке подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Киргизии. Команды встретятся впервые в истории. Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир — он состоится в 2023 году.