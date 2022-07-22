В Госдуме предложили проводить единый день голосования весной Депутат Госдумы Нилов предложил перенести единый день голосования на весну

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Глава комитета Госдумы РФ по труду Ярослав Нилов согласился с призывом спикера парламента Вячеслава Володина сократить отпуск депутатов до минимума, предложив при этом перенести единый день голосования на весну, пишет РИА Новости. Он отметил, что период отпуска для парламентариев является «условным» и нужно его сделать реальным.

Мы согласны с тем, что отпуск можно сократить и нужно сократить, но давайте перенесем единый день голосования на весну, — сказал Нилов.

Володин ранее заявил, что в нынешних условиях необходимо рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов и чиновников до минимума. Он уточнил, что для реализации этой инициативы необходимы поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы». По словам спикера, «у политиков отпусков не бывает», необходимо брать пример с президента России Владимира Путина, который «всегда на работе».

Позднее в КПРФ назвали предложение Володина о сокращении отпусков форс-мажорной ситуацией. По словам представителей партии, депутаты Госдумы «в принципе в отпуска мало ходят», так как единый день голосования в сентябре заставляет их принимать участие в предвыборной кампании.