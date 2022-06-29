В Госдуме предложили признать военнослужащих ДНР и ЛНР ветеранами В Думу внесли законопроект о признании ветеранами боевых действий военнослужащих ДНР и ЛНР

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В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в думской электронной базе, поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».

Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшие участие в боевых действиях в составе народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что как минимум в 59 субъектах России введены собственные выплаты или льготы для участников действий на Украине и членов их семей. Суммы выплат для семьи погибшего военного в разных регионах составляют от одного до трёх миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.