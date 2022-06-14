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Регионы ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации на Украине

«Ведомости»: регионы ввели дополнительные выплаты для участников спецоперации на Украине

Как минимум в 59 субъектах России введены собственные выплаты или льготы для участников действий на Украине и членов их семей, пишут «Ведомости». Суммы выплат для семьи погибшего военного в разных регионах составляют от одного до трёх миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.

Так, в Дагестане по поручению главы республики Сергея Меликова создан фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе». Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил предусмотреть средства на сбор детей военных в школу, на приобретение или строительство жилья. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что при региональном Министерстве соцразвития создается специальное направление деятельности — патронаж семей погибших, причем тех, кто погиб не только на Украине, но и во время операции ВКС России в Сирии.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, у субъектов Федерации есть право вводить любые социальные выплаты в дополнение к федеральным. В свою очередь руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что в регионах услышали «сигнал президента» на тему помощи бойцам Донбасса и их семьям.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно реагировать на нужды военной медицины, а также социально поддерживать раненных в бою военнослужащих и семьи погибших. Он также подчеркнул, что все участники спецоперации — герои и относиться к ним нужно соответствующе.