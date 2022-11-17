В Госдуме предложили помогать наркоманам, не отправляя их на лечение Депутат Хамраев: наркоманам нужно позволить получить социальную реабилитацию без госпитализации

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В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, направленный на разделение понятия медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией, пишет «Парламентская газета». Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев также предложил внести в закон поправку, которая отменит обязательное прохождение медицинской реабилитации перед получением социальной. Парламентарий уверен, что в противном случае наркомана можно оттолкнуть, так как не все из них готовы ложиться в больницу.

Попытка обязать наркозависимых проходить медицинскую реабилитацию для получения социальной реабилитации может лишь оттолкнуть их. Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и последующем направлении на курс социальной реабилитации, — считает Хамзаев.

Согласно законопроекту, в понятие социальной реабилитации войдут психологические, юридические, педагогические и трудовые услуги, такие как консультации по телефону доверия, помощь в поиске работы и трудовая адаптация, восстановление потерянных документов и социальных связей, формирование позитивных интересов.

Работа с больными наркоманией будет регламентирована правительством. Минздрав и Минтруд разработают и утвердят совместный порядок поэтапного прохождения больными медицинской и социальной реабилитации.

Президент России Владимир Путин ранее ограничил возможность служить в Вооруженных силах РФ по контракту тем, кого ловили на употреблении наркотиков. Они не смогут поступить на контрактную службу «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию» (согласно КоАП РФ, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа). Кроме того, указом президента запрещается заключать контракт с ВС РФ гражданам, против которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд.