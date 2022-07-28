В Госдуме предложили наказывать любителей игры в «шашки» на дорогах Депутат Нилов предложил наказывать любителей игры в «шашки» на дорогах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любителей агрессивной езды и игры в «шашки» на дорогах нужно наказывать или даже лишать прав за опасное вождение, законопроект с таким предложением планируют внести на рассмотрение Госдумы члены ЛДПР, рассказал «Парламентской газете» депутат Ярослав Нилов. По его словам, для фиксации и пресечения подобных нарушений достаточно доказать злой умысел водителя, который подтвердят записи с видеокамер и решение суда.

Культура поведения на российских дорогах выросла, все же остаются водители, которые считают, что могут ездить как хотят и им за это ничего не будет. Меж тем такая безнаказанность провоцирует нарушение правил законопослушными участниками движения, нередко приводит к авариям, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Если человек позволяет себе на дороге играть «в шашечки» или заниматься чьим-то «воспитанием», он должен за это ответить, — высказался Нилов.

Он отметил, что формулировки агрессивной езды достаточно расплывчатые, поэтому правоохранительные органы опасаются регулировать это на законодательном уровне из-за неоднозначных трактовок и субъективных оценок. Нилов призвал штрафовать водителей за первое подобное нарушение, за повторное — лишать прав на короткий срок или увеличивать сумму выплат, а за третье ограничивать свободу человека управлять автомобилем на достаточно длительный срок. Во избежание неверного трактования действий автомобилистов соответствующее решение должен принимать исключительно суд, резюмировал Нилов.

С 10 января в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения. За многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также лица, оказавшиеся за рулём и лишенные права на управление транспортным средством, могут получить до двух лет колонии.