В Госдуме предложили мобилизовывать безработных вместо специалистов Депутат Госдумы Иванов предложил заменить мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проводы призывника в рамках частичной мобилизации

Мобилизованных ценных специалистов можно заменить на безработных россиян, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, идея его посетила в одном из центров занятости, где на учете состоят 53 «здоровых и крепких» мужика.

Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? — предложил Иванов.

По его мнению, безработные будут только рады: работа почетная, зарплата высокая.

Ранее основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо, в котором поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в январе на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях.