Основатель Group-IB из СИЗО рассказал, как вернуть айтишников в Россию Основатель Group-IB Сачков заявил, что айтишники вернутся в Россию с условием гарантии безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Group-IB Илья Сачков

Основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо из мест заключения. В частности, в своем послании он поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации, передает РБК.

Люди уезжали из-за потребности в безопасности, но если она будет удовлетворена, то они вернутся за самореализацией, ведь только в решении сложных, иногда невозможных задач человек интеллектуального труда может найти настоящее счастье, — написал Сачков.

Основатель компании похвалил государство за «правильные шаги» в сторону общества, вроде «брони» и ипотечных льготных условий, предоставляемых определенных группам населения. Но этого мало, считает Сачков.

Нужно дать понять, что и они, и их близкие будут в безопасности, а затем предоставить им возможность творить и создавать, в том числе и новые русские технологии, которые сейчас так необходимы, — подытожил специалист в письме из СИЗО.

Сачкова отправили в изолятор в сентябре 2021 года. Мужчину подозревают в государственной измене.

Как ранее писал журнал «Компания», представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях. Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, как и многие его коллеги в отрасли, считает, что наибольший эффект могут принести методы пряника.

По мнению руководителя, в плюс пойдут любые меры поддержки, которые позволят IT-специалистам ощущать себя в комфортной среде. При этом Раевский выразил мнение, что оценить эффективность данных мер можно будет только на практике.