Власти решили проверить эффективность ОСАГО Глава «Справедливой России» попросил Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО, пишут «Известия». По закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям, но компании не соблюдают эти условия. Бизнес признал, что до 10% водителей в РФ ездят без ОСАГО.

Как сказано в обращении председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова к главе Генпрокуратуры РФ Игорю Краснову, по ОСАГО не выплачивают определенную законом долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Фактически на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено только 58,6% от собранных премий, в 2021 году эта доля составила 63,8%. Кроме того, летом ЦБ расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что уже привело к удорожанию полисов. Миронов попросил Краснова принять меры прокурорского реагирования по этому вопросу.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что водители все чаще отказываются от ОСАГО из-за его дороговизны, а ЦБ в ответ на рост расходов на ремонты лишь расширяет тарифный коридор. Директор департамента управления продуктами компании «Согласие» Павел Нефедов полагает, что отказ от ОСАГО связан с напряженной экономической ситуацией и снижением доходов граждан.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что сравнивать размер премий и полученных выплат некорректно: выплаты по договорам по времени отстают от сборов, а средняя выплата по ОСАГО растет от квартала к кварталу. В пресс-службе ЦБ также отмечают, что наступление страхового случая невозможно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью, поэтому прогноз по выплатам, приближенный к их фактическому объему, сформировать невозможно.

Юрист Сергей Смирнов считает, что проверка прокуратуры будет иметь смысл при обнаружении завышения административных расходов страховщиков, которые фактически не гарантируют защиты автовладельцам из-за отсутствия нужных запчастей на рынке, но не виноваты в уходе из РФ ряда иностранных автобрендов и удорожании стоимости ремонтов. Выходом в этом смысле могло бы стать повышение планки обязательных выплат по ОСАГО до 90% от премии или субсидирование ремонтов со стороны государства.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков предложили рассмотреть возможность ремонта автомобилей по ОСАГО с помощью подержанных запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 дней до 60 из-за нехватки новых запчастей. Отмечается, что к операционному заказу сейчас не доступны примерно 25–30% деталей, а некоторые станции техобслуживания вообще отказываются от ремонта по ОСАГО.