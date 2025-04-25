В Госдуме ответили, влияет ли семейная жизнь на надежность работника Депутат Нилов: надежность работника не зависит от его семейного положения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежность работника не зависит от его семейного положения, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он отреагировал на слова депутата Татьяны Буцкой, назвавшей одиноких 30-летних россиян худшими и самыми ненадежными сотрудниками. Нилов напомнил, что в России дискриминация запрещена на законодательном уровне.

По Трудовому кодексу дискриминация вообще запрещена. То, что в 30 лет работники без семьи являются худшими, я с этим не соглашусь. Потому как, получив высшее образование, человек начинает строить карьеру, и мне кажется, что в 30 лет он как раз только-только начинает понимать, чем занимается, получив определенные знания и запустив процессы самостоятельной занятости или работы по найму, — сказал Нилов.

По его словам, работодатели часто обращают внимание на семейное положение сотрудников, но в основном это касается женщин детородного возраста. Депутат напомнил, что работники — прежде всего люди, у которых есть семьи, желание рожать детей и устойчиво стоять на ногах.

Здесь вопрос поиска компромисса, поиска баланса. Сегодня форм гораздо больше, чем было раньше, чтобы и во время декретного отпуска женщина могла продолжить работать, если она хочет. А со стороны мужчины я не совсем понимаю, как связана его семейная жизнь со сменой работодателя. Если взять мировую тенденцию, молодежь, согласно позиции международной организации труда, предпочитает гибкий график, самозанятость, частую смену работодателя. Все зависит от людей. Если присутствует расхлябанность, безынициативность и безответственность, хоть в 18 лет, хоть в 60 лет это делает работника худшим сотрудником, — добавил Нилов.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя слова Буцкой, заявила, что мужчины среднего возраста откладывают создание семьи из-за отсутствия жилья, гарантированной работы и достойной зарплаты. По мнению Останиной, в этом вопросе стоит задуматься о роли правительства.