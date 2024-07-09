В Госдуме ответили, сможет ли ЕС отменить председательство Венгрии Депутат Новиков: отмена председательства Венгрии в ЕС приведет к разбалансировке

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Если кто-то предпримет попытку отменить председательство Венгрии в Евросоюзе после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, то это приведет к разбалансировке всей системы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru. По его словам, по одному щелчку нельзя нарушить правила, которые формировались десятилетиями.

Если будут обсуждаться и предприниматься попытки отменить председательство Венгрии в Совете ЕС, то это приведет к разбалансировке всей системы ЕС. Поскольку единожды выработанные правила, которые десятками лет формировались, нельзя взять и по одному щелчку нарушить, просто потому, что некоторым странам не нравится продвигаемая Орбаном позиция. Такие действия как минимум странные, максимум — провокационные, — заявил Новиков.

Депутат добавил, что премьер-министр Венгрии является опытным политиком. По его словам, если Орбан совершает подобные действия, то он знает, что ему есть на кого опереться.

Независимо от дальнейшей судьбы Орбана внутри ЕС, он на данном этапе будет сохранять свое влияние, — констатировал Новиков.

Ранее Орбан составил для председателя Евросовета Шарля Мишеля и лидеров Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после визита в Россию. Он заверил, что во время визита не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Европейского совета.