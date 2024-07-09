Виктор Мальцев

Стало известно о письме Орбана к Евросоюзу после встречи с Путиным «ЕП»: после переговоров с Путиным Орбан написал письмо в Евросоюз

9 июля 2024 в 11:13

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) на пресс-конференции после встречи в Москве