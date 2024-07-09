Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после визита в Россию, сообщает украинское издание «Европейская правда». Он заверил, что во время визита не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Европейского совета.
Председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете с июля на полгода перешло к Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза. Премьер Венгрии в письме назвал претензии «безосновательными».
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Орбан полетел в США, чтобы прощупать почву. По его словам, Орбан прилетал в Москву, чтобы узнать позицию по мирному урегулированию украинского конфликта, затем прибыл в Китай, так как у Пекина есть свой план мира, который устраивал Россию. Что касается партнеров по ЕС и НАТО, то сенатор ожидает категорически негативный настрой к инициативе венгерского премьера, добавил он.