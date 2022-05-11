В Госдуме ответили на возмущения из-за отмены экзаменов для детей солдат Депутат Смолин призвал нарастить бюджетные места после отмены экзаменов для детей солдат

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комиссии Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) заявил, что вместе с отменой вступительных испытаний для детей участников военной операции на Украине следовало бы увеличить количество бюджетных мест в вузах. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в таком случае другие родители не чувствовали бы несправедливости.

Я бы на месте Владимира Владимировича [Путина] принял решение о дальнейшем увеличении бюджетного набора. Тогда вопрос [о несправедливости приёма детей участников военной операции в вузы без конкурса] вообще был бы снят, — сказал депутат.

В целом политик поддержал решение об отмене экзамена, напомнив, что сейчас в России инвалиды и дети-сироты поступают в вузы вне конкурса. По его словам, несмотря на квоту в 10% от общего числа бюджетных мест, таких абитуриентов набирается меньше двух процентов.

Я не думаю, что дети участников того, что у нас называется спецоперацией, изменят ситуацию и отнимут много бюджетных мест у других студентов. Если страна направляет своих молодых и не очень молодых людей вести военные действия, она обязана о них позаботится. Я понимаю, что это, например, может коснуться кого-то из моих внуков, но я считаю, что это правильное решение: страна должна отвечать за тех, кого она отправляет вести боевые действия, — добавил он.

Смолин рассказал, что в других странах действует принцип относительно лёгкого поступления в вузы и жёсткого отбора во время обучения. В России же работает правило «если ты принял студента на бюджетное место, держи его всеми возможными средствами, иначе ты потеряешь бюджетные деньги». Он уверен, что это неверный подход и время обучения должно показать, «кто способен учиться, а кто — нет».

Согласно закону «Об образовании», инвалиды и дети-сироты поступают в вузы в рамках квоты в 10% мест от числа установленных учреждением бюджетных мест. При этом они сдают ЕГЭ и, при необходимости, вступительные испытания. Для поступления необходимо набрать минимальные проходные баллы, но если число желающих превышает количество мест, то в рамках квоты абитуриенты участвуют в конкурсе.

9 мая президент Владимир Путин подписал указ о поддержке детей тех военнослужащих, которые погибли в ходе военной операции на территории Украины. Согласно документу в российских вузах появится квота на приём детей участников боевых действий: они смогут поступить в вузы в пределах квоты без вступительных экзаменов.

11 мая в Минобрнауки разъяснили, что дети военнослужащих, раненных или погибших во время военной операции на Украине, смогут воспользоваться льготным правом на получение высшего образования уже в предстоящем учебном году.