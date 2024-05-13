«Нужны самолеты, у нас их нет»: в ГД оценили развитие малой авиации Трутнев заявил, что самолет «Байкал» должен выйти на линию к концу 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Байкал»

Исполняющий обязанности вице-премьера — полпреда РФ в ДФО и кандидат на этот пост Юрий Трутнев заявил, что для полетов нужны самолеты, которых в стране нет. Политик напомнил о работе над самолетом «Байкал» и обозначил сроки его выхода на линию — к концу 2025 года. Видео с заседания в Госдуме опубликовала депутат нижней палаты парламента, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Прежде всего, для того, чтобы летать, нужны самолеты, у нас их сегодня нет. Летать на самолете Ан-2, ну, немножечко странно для России в современном ее состоянии. <...> Строится самолет «Байкал». Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся, стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене — там не все просто, но к концу 2025 года «Байкал» должен выйти на линию, — сказал Трутнев.

Именно Авксентьева задала вопрос Трутневу о развитии гражданской авиации. Бывший мэр Якутска в Telegram-канале отметила, что нужно разумно снижать требования к малым аэродромам, и высоко оценила то, что ее слышат. Трутнев назвал требования к малым аэропортам слишком высокими и обратил на эту проблему внимание парламентариев.

Ранее стало известно, что власти не собираются повышать процентную ставку на дальневосточную ипотеку. Сейчас этот показатель находится на уровне 2%. Юрий Трутнев призвал не тревожиться по этому вопросу. По его словам, у Минфина есть своя миссия — заботиться о пополнении бюджета РФ. Поэтому у ведомства могут быть разные мысли и обсуждения.