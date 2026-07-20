В Госдуме ответили, как изменится ключевая ставка Депутат Арефьев: ключевая ставка может снизиться до 14%

Центробанк может снизить ключевую ставку до 14%, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что такое снижение не повлияет на развитие экономики.

Я считаю, что ключевая ставка должна быть хотя бы на уровне официальной инфляции, то есть 5-6%. Но финансовые власти работают по инфляционному ожиданию, а этот показатель составляет 12-13%, — заявил Арефьев.

Депутат подчеркнул, что изменение налоговой системы затормозило развитие экономики. По его мнению, нужно одновременно снижать налоги и ключевую ставку — тогда есть шанс на рост экономики в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось, что экономическая активность в России во втором квартале превысила показатели начала года, что создает предпосылки для роста ВВП в годовом выражении. Разрыв в темпах развития между различными секторами стал более заметным на фоне структурных изменений в экономике.