В Госдуме ответили, что положит конец конфликту на Украине Депутат Соболев: СВО закончится при полном освобождении Украины от фашизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Соболев

Специальная военная операция завершится только после полного освобождения Украины от фашизма, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что русские, украинцы и белорусы представляют единый народ, а создание Союзного государства станет ключом к разрешению кризиса.

Конфликту на Украине придет конец, если мы освободим от фашизма всю страну. Я никогда не делил, не делю и не буду делить наш народ на русских, украинцев, белорусов. Мы русские, все. Это часть русского мира, она попала в беду, там правят фашисты, ее нужно освободить от этого. Лучший способ достижения целей специальной военной операции — это создание единого Союзного государства Россия — Украина — Белоруссия, — пояснил Соболев.

По мнению парламентария, частичное сохранение контроля Запада над украинскими территориями приведет к эскалации конфликта. Он отметил, что Европа выделяет значительные ресурсы на вооружение Украины и формирует антироссийские настроения среди населения.

Если мы даже оставим часть Западной Украины, ее Европа напичкает так оружием, что мы будем через год-полтора опять вести войну, но более кровавую и жестокую. Тем более что Европа собирается воевать с нами вполне серьезно. Для этого выделяются огромные деньги. Для этого готовится население к этой войне. Для этого Россия выставляется в самом невыгодном черном свете. Поэтому, безусловно, беда пришла в наш русский мир, и мы должны с этой бедой справиться, — резюмировал Соболев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины при отступлении уничтожают все после себя по тактике выжженных земель, которую использовали солдаты вермахта. По его словам, такой метод характерен для украинских бойцов, которые уже разорили множество церквей и храмов, в том числе на территории собственной страны.