В Госдуме отреагировали на задержание таможней военной формы для ВСУ Депутат Чепа: тайная отправка формы ВСУ из Китая не отразится на отношениях с РФ

Фото: МО Украины

Найденная сотрудниками Читинской таможни партия военной формы с символикой ВСУ, следовавшая транзитом через Китай в Польшу, никак не отразится на отношениях РФ и КНР, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он пояснил, что тайные поставки формы для украинских военных осуществляли некие коммерсанты, а не официальные структуры.

Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай, — подчеркнул парламентарий.

При этом он не исключил, что подобным способом могут осуществляться и более значимые поставки для ВСУ, например, запчасти для беспилотников. В связи с этим политик призвал более тщательно контролировать международные перевозки.

Ранее стало известно, что сотрудники Читинской таможни обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» восемь контейнеров с военной формой для украинских солдат. При этом в декларации указывалось, что груз содержит спортивную и рабочую одежду. Изготовитель формы пока неизвестен.