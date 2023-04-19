В Госдуме отреагировали на трагедию в Балашихе новой инициативой Вице-спикер ГД Кузнецова призвала принять закон о психологической помощи после трагедии в Балашихе

Анна Кузнецова

Трагедия в подмосковной Балашихе, где погибли женщина и ее трехлетняя дочь, свидетельствует о необходимости как можно скорее принять закон о психологической помощи гражданам, сказала Telegram-каналу SHOT вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, погибшую девочку можно было на время тяжелого периода забрать у матери, страдавшей от посттравматического расстройства после переезда из Луганска.

Хотя бы ребенка на время обострения забрали бы. Специалисты говорили же. Еще раз говорю: закон о психологической помощи нужно принимать в скорейшее время, — цитирует Кузнецову Telegram-канал.

Вице-спикер Госдумы считает, что введение такой правовой нормы поможет навести порядок во всех сферах и сделать доступной помощь для граждан. Кроме того, врачи будут осведомлены о проблемных случаях, добавила она.

Инцидент в Балашихе произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Соседи обнаружили на земле тело 39-летней женщины и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что погибшая проживала вместе с трехлетней дочерью, однако в квартире ребенка не обнаружили. Также сообщалось, что погибшая, предположительно, страдала посттравматическим стрессовым расстройством.

Чуть позже стало известно, что тело девочки найдено на козырьке дома. В местном СК подчеркнули, что ребенок получил травмы, характерные при падения с высоты.