03 января 2026 в 14:24

В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России

Депутат Журавлев: российская помощь Венесуэле должна быть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия должна оказать помощь Венесуэле в отражении атаки Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, поддержка РФ может быть более сдержанной.

На мой взгляд, российская помощь Венесуэле непременно должна быть, ведь американцы поставляют оружие Украине. Только наша поддержка может быть не такой демонстративной. Хотя, с другой стороны, неплохо было бы показать Дональду Трампу, что в такие прокси-войны можно играть и вдвоем, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что военная операция США в Венесуэле противоречит международным нормам. Однако, по мнению Журавлева, Белый дом нарушает суверенитет других стран уже не в первый раз.

Военная операция в Венесуэле нарушает все международные нормы и правила, впрочем, Штаты делают это далеко не в первый раз. Они атакуют, сами или чужими руками, любые суверенные государства, которые им почему-то не нравятся. США в данный момент — это основная угроза существующему на планете миропорядку, — заключил Журавлев.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США не начнут полномасштабное наступление на Венесуэлу. По его словам, армия США ограничится ударами по объектам страны с целью повлиять на главу государства Николаса Мадуро.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
